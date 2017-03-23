Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,50 коп до 26,8260 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,88 коп - до 27,1655 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,17 коп и составляет 28,7360 грн, средний курс продажи вырос - на 3,50 коп до 29,4300 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,8 коп составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 4,743 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8260 27,1655 0,4341 0,4743 28,7360 29,4300 Медиана 26,8300 27,1600 0,4475 0,4750 28,8000 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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