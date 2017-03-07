Экс-менеджер Привата анонсирует запуск банковского приложения

Осенью этого года бывшая команда ПриватБанка запустит новое приложение для банкинга

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка намерены открыть новое приложение для банкинга. Об этом сообщил Дмитрий Дубилет, бывший ИТ-директор банка, на своей странице в Facebook.



"...специалисты знают, что крутизна банка определяется не только и не столько его приложением, сколько тем, что "под капотом" - правильные "бековые" комплексы (чтобы, условно, платежи шли мгновенно), правильные бизнес-процессы (чтобы не предъявлять паспорт по 10 раз), наконец, правильные сотрудники… Во все это мы вложим весь свой опыт и всю свою душу для нашего первого банка!", - написал он.



Из поста Дубилета следует, что запуск приложения состоится осенью этого года.



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