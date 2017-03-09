Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 9 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,43 коп до 26,7953 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,70 коп - до 27,1190 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,20 коп и составляет 28,1583 грн, средний курс продажи упал - на 9,30 коп до 28,7537 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп составляет 4,322 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп до 4,670 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7953 27,1190 0,4322 0,4670 28,1583 28,7537 Медиана 26,8000 27,1000 0,4400 0,4660 28,1850 28,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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