Межбанк открылся котировками доллара 26,58/26,62

В среду, 26 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,58/26,62 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4717/0,4727.



Торги по евро начались с котировок 29,0439/29,0850.





Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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