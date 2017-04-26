Standard & Poor's повысило рейтинги ПриватБанка
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитные рейтинги ПриватБанка с SD до ССC+/С. Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам банка - "стабильный".
Повышение рейтинга связано с успешным завершением банком и правительством Украины процесса докапитализации крупнейшего украинского банка, а также тем, что ПриватБанк обслуживает свои обязательства в срок и в полном объеме.
"Стабильный" прогноз отражает ожидания агентства относительно того, что правительство окажет поддержку недавно национализированному банку.
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