S&P повысил рейтинги ПриватБанка со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитные рейтинги ПриватБанка с SD до ССC+/С. Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам банка - "стабильный".



Повышение рейтинга связано с успешным завершением банком и правительством Украины процесса докапитализации крупнейшего украинского банка, а также тем, что ПриватБанк обслуживает свои обязательства в срок и в полном объеме.



"Стабильный" прогноз отражает ожидания агентства относительно того, что правительство окажет поддержку недавно национализированному банку.



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