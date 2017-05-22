Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 22 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,34/26,36*, к 12:00 котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,34, максимальные - также 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,36, максимальные - также 26,36.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4663/0,4670, к 12:00 котировки составили 0,4646/0,4653.



Торги по евро начались с котировок 29,4639/29,4862, к 12:00 котировки составили 29,4296/29,4520.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.