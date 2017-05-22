Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,34, максимальные - также 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,36, максимальные - также 26,36.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4663/0,4670, к 12:00 котировки составили 0,4646/0,4653.
Торги по евро начались с котировок 29,4639/29,4862, к 12:00 котировки составили 29,4296/29,4520.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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