Котировки доллара на межбанке опустились до 26,26/26,28

В четверг, 1 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,29/26,31*, к 12:00 котировки составили 26,26/26,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,28, максимальные - 26,31.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4649/0,4658, к 12:00 котировки составили 0,4639/0,4646.



Торги по евро начались с котировок 29,5473/29,5671, к 12:00 котировки составили 29,4899/29,5098.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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