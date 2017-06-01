Котировки доллара на межбанке опустились до 26,26/26,28
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,28, максимальные - 26,31.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4649/0,4658, к 12:00 котировки составили 0,4639/0,4646.
Торги по евро начались с котировок 29,5473/29,5671, к 12:00 котировки составили 29,4899/29,5098.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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