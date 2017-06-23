Экс-глава правления Энергобанка получила три года условно

Суд признал, что экс-глава Энергобанка Алла Вольская не выполнила требования национального банка

Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего председателя правления ликвидируемого Энергобанка Аллу Вольскую. Это следует из приговора суда по делу N758/7786/17 от 20 июня.



Следствие установило, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick & Cо (Лихтенштейн). С 25 сентября 2012 года по 3 февраля 2014 года на этот корсчет перечислили в общей сложности $15,8 млн.



В марте-апреле 2014 года Национальный банк Украины (НБУ) провел в Энергобанке инспекционную проверку. По ее результатам было установлено, что наибольшая концентрация средств на счетах типа "ностро" наблюдается по средствам, размещенным в Bank Frick & Cо - 81,2% общего объема средств, размещенных на счетах и 7,17% общих активов. Уровень кредитного риска по этим операциям был высоким.



Кроме того, размещение средств на корсчете не являлось для банка экономически целесообразным, поскольку такие вложения являются низко доходными (на остаток средств на корсчета банка-корреспондента насчитывается 1% годовых).



По результатам проверки НБУ обязал руководство Энергобанка отразить в учете на счете кредитной задолженности эти средства и принять меры относительно срочного их возврата. Председатель правления Алла Вольская этих требований не выполнила.



НБУ признал Энергобанк неплатежеспособным в феврале 2015 года.



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