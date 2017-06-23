НБУ отправил Диамантбанк на ликвидацию
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Диамантбанк.
"По предложению Фонда гарантирования вкладов было принято решение от 22 июня №394-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Диамантбанк", - сообщает НБУ на официальном сайте.
Вчера директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин предупредил, что анонсированная Фондом гарантирования вкладов и ТАСкомбанком сделка по передаче банку Сергея Тигипко части портфеля Диамантбанка может сорваться.
Из-за того, что сотрудник Диамантбанк ушел в отпуск, нельзя подписать документы о передаче ТАСкомбанку портфеля гарантированных депозитов на 1,1 млрд грн и идентичной суммы активов, объяснил Ворушилин. 23 июня является последним днем работы временной администрации.
НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.
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