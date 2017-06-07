Курсы валют НБУ на 7.06.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки

На 7 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2624,6584 грн за $100;

2954,8404 грн за 100 евро;

4,6311 грн за 10 руб РФ.



На 6 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2628,0938 грн за $100;

2947,9328 грн за 100 евро;

4,6361 грн за 10 руб РФ.





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