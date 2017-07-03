Битва за долги. Как государство готовится к войне с Коломойским

Есть ли у Минфина и Нацбанка рычаги давления на бывших собственников ПриватБанка

Бывшие и нынешние собственники ПриватБанка переходят от мирного сценария национализации к активным боевым действиям. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не собираются компенсировать убытки банка, покрытые деньгами налогоплательщиков. Цена вопроса - 150 млрд грн. Власти намерены силой заставить экс-акционеров выполнить свои обязательства. Детали разбирательства - в материале LIGA.net.



Затишье перед бурей



Национализация ПриватБанка - самое громкое событие конца прошлого года. 18 декабря государство в лице Минфина стало собственником крупнейшего банка страны. Приват - лидер среди украинских банков по размеру активов, портфелю депозитов населения и количеству выпущенных карт. В 2016 году он занял 627 место среди крупнейших мировых банков в рейтинге Tор 1000 World Banks британского издания The Banker.

До национализации ПриватБанка президент несколько раз встречался с членами правительства в рамках стратегической семерки, СНБО, НБУ и представителями группы Приват.



Петр Порошенко выбирал между "дождаться коллапса ПриватБанка" или "начать процесс национализации". На докапитализацию финучреждению нужны были миллиарды гривень. Президент интересовался деталями: будет ли обеспечена бесперебойность платежей, сможет ли новый собственник удержать стабильность банка, как это повлияет на курс и инфляцию. "Что вы будете делать, если не справитесь и банк обвалится?" - пересказывает его вопросы один из участников встреч.



Твердой уверенности, что все получится, не было ни у кого.



Несмотря на масштаб события, для экономики и рядовых вкладчиков переход банка к государству прошел практически безболезненно. Не стали чинить препятствий и бывшие собственники - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. "До начала декабря мы думали, что будет жесткий сценарий, - говорит собеседник в Министерстве финансов. - Обошлось".



Вопрос с деньгами государство решило мгновенно, Минфин внес в капитал 116,8 млрд грн за счет выпуска ОВГЗ. Коломойский и Боголюбов со своей стороны обязались реструктуризировать кредиты, оформленные на связанные компании, и предоставить под них ликвидные залоги.



Спустя полгода крупнейший банк страны снова на слуху. 1 июля истек срок, к которому бывшие владельцы должны были внести залоги под проблемные инсайдерские займы. В НБУ говорят, что движения нет. В прошлую пятницу правительство объявило о планах пополнить уставный капитал банка еще на 38 млрд до конца года. Параллельно экс-владельцы взялись оспорить законность национализации в суде.





Фото: EPA



В Минфине и Нацбанке признают, что мирный план себя исчерпал. "Не хотят по-хорошему, будем по-плохому", - комментирует ситуацию собеседник в офисе Петра Порошенко. Как стороны подготовились войне?



Коллективная ответственность



Бывшим собственникам грозит привлечение к ответственности за доведение ПриватБанка до банкротства, если они не выполнят обязательств, заявила в интервью LIGA.net Валерия Гонтарева.



Похожий тезис в июне повторил президент. "Мне известно, что есть несколько обращений и в НАБУ и в прокуратуру для того, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности. Компромисса здесь не будет, - рассказал Порошенко на недавней пресс-конференции.



"Есть юридическая процедура, которая должна быть выполнена", - заявил в интервью LIGA.net Гройсман.



Что есть в арсенале у государственных ведомств кроме громких заявлений первых лиц?



По данным LIGA.net, проблемой Коломойского занимается отдельная группа из представителей Нацбанка, Минфина, ПриватБанка и Фонда гарантирования вкладов. Иногда к ней подключаются и представители Администрации президента.





Фото: пресс-служба НБУ



После фактического ухода Гонтаревой условный проект "Приват" ведет замглавы НБУ Катерина Рожкова, рассказали в руководстве Блока Петра Порошенко.



Политического решения конфликта ни в правительстве, ни в Нацбанке больше не видят - ситуация зашла слишком далеко. "Речь о 155 млрд грн, которые должны быть возмещены государству. Эта сумма превышает дефицит пенсионного фонда! Закрыть на это глаза невозможно", - говорит собеседник в НБУ.



Читайте также: В погоне за капиталом. Каким банкам грозит проблемный статус

Детали плана Б чиновники не раскрывают. Концепция коротко: Коломойский должен вернуть деньги, иначе будет принудительное взыскание. Экс-акционерам обещают судебные разбирательства и отчуждение имущества.



Принуждением Коломойского к миру займутся НБУ и Генеральная прокуратура. Ведомство Юрия Луценко будет играть первую скрипку с 1 июля - крайнего срока по обещаниям Коломойского решить финансовые проблемы и возместить ущерб налогоплательщикам. Параллельно судебную кампанию против экс-владельцев начнут Минфин и НБУ.



Фронт Коломойского



Бывшие акционеры, в отличии от государства, уже начали работу в судах. На сегодняшний день существует более 70 исков, связанных с национализацией и процедурой bail-in - конвертации долговых обязательств в Привата в новые акции. Большинство решений по делу ПриватБанка суды принимают не в пользу государства.



К примеру, в мае кипрский офшор Triantal Investments, принадлежащий Коломойскому и Боголюбову, подал два иска в Окружной админсуд Киева против НБУ, Минфина и ПриватБанка. Подробности не разглашаются, но известно, что истцы просят суд признать незаконными некие действия ответчиков. Очевидно, речь идет о процедуре национализации крупнейшего банка страны.



Читайте также: Банкир Ахметова: 90 банков для Украины - это слишком много



В мае Окружной админсуд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку, которых НБУ признал связанными с банком лицами. В одном из кейсов истцы потребовали от ПриватБанка вернуть списанные в ходе национализации депозиты более чем на 1 млрд грн и признать противоправными целый ряд решений, предшествующих процедуре bail-in. Суд удовлетворил их требования и признал процедуру национализации ПриватБанка частично незаконной.



На все проигранные дела будут поданы апелляции, обещают в НБУ.



В Национальном банке утверждают, что обвинения, которые рассматриваются в судах, не опровергают сам факт национализации и преследуют на самом деле другую цель. "Бывшие акционеры не смогут вернуть банк, они пытаются переложить ответственность на государство", - считают в НБУ.



Читайте также: Высокий сезон. ТОП-20 прибыльных и убыточных банков

В споре с Коломойским правительство будет использовать гарантии и обращения олигарха, сделанные в письменном виде и заверенные его подписью.



Таких документов два. Первый - программа финансового оздоровления ПриватБанка, утвержденная в феврале 2016 года. К ней прилагалось гарантийное письмо Игоря Коломойского, в котором он брал на себя обязательства сделать все, чтобы банк выполнил программу и привел себя к нормативам.



Второй документ появился, когда стало ясно, что программа не работает. Коломойский и Боголюбов попросили НБУ рассмотреть возможность национализации ПриватБанка. При этом они обязались в течение шести месяцев реструктуризировать кредитный портфель, внести дополнительные залоги и препятствовать государству и новой команде.







Насколько силен юридический статус этих документов? В НБУ убеждены - шансы на победу есть. "У нас есть добровольное обращение с добровольным взятием на себя обязательств. Любая европейская юрисдикция примет документы к рассмотрению. Но мы не уверены, что в украинских судах это произойдет, потому что в наших судах проблемы с законом в принципе. В международных судах - однозначно, 100%", - говорят в Нацбанке.



Самый конфликтный вопрос - размер инсайдерский кредитов. В "мирных" договоренностях между НБУ и экс-акционерами не зафиксирована конкретная сумма займов, которые получили связанные компании и их список.



Есть лишь два условия: данная информация должна отображаться в балансе банка на дату национализации, а выполнение обязательств должна подтвердить независимая международная аудиторская компания, определенная Министерством финансов.



Такая формулировка дает Коломойскому и Боголюбову шанс на благоприятный исход.



Сложности аудита



Перед переходом банка в госсобственность его корпоративный кредитный портфель оценивался в 155 млрд грн. Сразу после национализации в НБУ сообщили, что почти 100% средств были ранее пошли на финансирование связанных с акционерами компаний.



Наличие проблем, которые предшествовали национализации банка, подтвердила консолидированная отчетность за прошлый год. Компания Ernst&Young провела аудит банка и обнаружила низкое качество кредитного портфеля, отрицательный балансовый капитал банка на уровне 882 млн грн и недостаток регулятивного капитала - 2,6 млрд грн на конец 2016 года.



На основе этого отчета, правительство и объявило о планах пополнить уставный капитал банка в 2017 году еще на 38,5 млрд.



Но отчет не подтверждает расчетов НБУ. Аудиторы зафиксировали всего 9 млрд грн инсайдерских кредитов в общем портфеле банка за 2016 год.



Читайте также: Франсис Малиж: Поиск инвестора для ПриватБанка начнется в 2018-ом

"Если назначенные государством топ-менеджеры ПриватБанка в своем отчете перед правительством насчитали у банка около 9 млрд грн кредитов компаниям, "связанным с предыдущими акционерами" на момент национализации, - то у меня нет оснований не доверять им", - заявил тут же Коломойский.



Отстояв эту сумму, экс-акционеры смогут без проблем выполнить условия первоначальных договоренностей с государством и "простить" банку все остальные долги.



Как можно объяснить такие существенные расхождения в цифрах? "Критерии связанности в соответствии с МСФО 24, разработанные Советом по международным стандартам бухгалтерского учета для европейских стран с прозрачной экономикой, не могли учесть особенности ведения бизнеса бывшими владельцами банка", - говорят в пресс-службе ПриватБанка.



Сколько денег на самом деле ушло из банка на связанные компании? Ранее журналисты программы Схемы опубликовали расследование со ссылкой на проект отчета E&Y. согласно которому незадолго до национализации ПриватБанк провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 прежних заемщиков на более чем 30 новых.



Новые клиенты, у которых есть все признаки фиктивности, оказались должны банку 110 млрд грн.



Коломойский не спорит с цифрой, но смысл операций объясняет по-своему. "Из расследования непонятно, куда и кому ушли 110 млрд гривен кредитов, выданных ПриватБанком. Так вот эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", - заявил бизнесмен в комментарии ТСН.



Согласно консолидированной отчетности, бывший менеджмент ПриватБанка в октябре-ноябре 2016 года действительно реструктуризировал часть кредитного портфеля на 137 млрд грн. Банк изменил условия займов ряду компаний: перевел валютные кредиты в гривню, снизил процентные ставки, увеличил срок погашения до 2025 года, конвертировал часть кредитов в финансовый лизинг и изменил залоговое имущество по кредитам. К 31 декабря 2016 эти кредиты обесценились на 135 млн грн.



Реальное состояние инсайдерского портфеля ПриватБанка, регулятор раскроет в сентябре, после завершения Forensic-аудита - экономического расследования операций банка.



Читайте также: День (по)беды. Что (не) удалось Гонтаревой

Проблема с бывшими собственниками накаляется, но это никак не влияет на его текущую деятельность. Приват не прекращает выплат и остается одним из самых популярных банков среди украинцев. По результатам первого квартала банк получил 1,1 млрд грн прибыли. Его общие активы оцениваются в 237 млрд грн. На сегодняшний день банк в основном зарабатывает на комиссиях. Чистый комиссионный доход за первый квартал - 2,3 млрд грн.

Минфин надеется превратить ПриватБанк в привлекательный актив, который будет интересен инвесторам. Заниматься этим будет уже новый руководитель. Банк покидает Александр Шлапак, проработавший в должности предправления всего полгода.







"Шлапак был компромиссной фигурой для всех, его задача была прийти и успокоить - ничего не происходит, работаем, - говорит собеседник в Нацбанке. - Он с ней справился".



От личности нового руководителя во многом будет зависеть итог противостояния с Коломойским и Боголюбовым. Ему придется быть важным элементом юридической борьбы НБУ и Минфина за возврат денег. По словам министра финансов Александра Данилюка, поиск кандидатов уже идет. Любая задержка с назначением сыграет на руку экс-владельцам.

Кейс с ПриватБанком - тест на прочность для судебной, финансовой и правоохранильной систем страны. В зависимости от результата будет ясно, наступило ли время, когда олигархи начали платить по долгам. Или модель "приватизация прибыли/национализация издержек" будет работать и дельше, а все конфликты решатюся в реультате кулуарных договоренностей с высшим руководством страны.

Петр Шуклинов

Кристина Болотова

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.