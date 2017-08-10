НАБУ провело более 10 обысков по делу ПриватБанка - Сытник

НАБУ провело более 10 обысков по делу ПриватБанка и установило лиц, причастных к махинациям в финучреждении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело более 10 обысков по делу ПриватБанка, расследуя возможные махинации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор НАБУ Артем Сытник.



"Проведено более 10 обысков. Устанавливаются лица, причастные к махинациям. Параллельно проводятся экономические исследования, чтобы установить убытки экспертным путем. После этого будет формироваться круг подозреваемых", - сказал он.



Сытник также отметил, что НАБУ старается максимально быстро расследовать это дело, принимая во внимание и то, что акционеры ПриватБанка до 1 июля не выполнили своих обязательств.



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