Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В субботу, 19 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,70 коп до 25,3683 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,40 коп - до 25,6537 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,57 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,53 коп и составляет 29,6127 грн, средний курс продажи упал - на 0,13 коп до 30,1663 грн. Продать евро дороже можно за 29,85 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,902 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,351 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3683 25,6537 0,3902 0,4351 29,6127 30,1663 Медиана 25,3650 25,6400 0,4100 0,4345 29,6250 30,1500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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