Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,40 коп - до 25,6537 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,57 грн.
Средний курс покупки евро упал на 1,53 коп и составляет 29,6127 грн, средний курс продажи упал - на 0,13 коп до 30,1663 грн. Продать евро дороже можно за 29,85 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,902 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,351 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,3683
|
25,6537
|
0,3902
|
0,4351
|
29,6127
|
30,1663
|
Медиана
|
25,3650
|
25,6400
|
0,4100
|
0,4345
|
29,6250
|
30,1500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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