НБУ проверяет источники докапитализации банков

По семи банкам проходит процедура верификации источника докапитализации, сообщают в НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) проверяет источник средств для докапитализации банков. Об этом рассказала заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет FinClub.



"Большинство мелких банков выполнили требование по увеличению уставного капитала до 200 млн грн, по семи банкам проходит процедура верификации источника капитала", - сказала Рожкова.



На данный момент семь финучреждений (банк Центр, Кредит Оптима Банк, УБРР, Поликомбанк, Альпари Банк, Айбокс Банк и банк Портал) не увеличили капитал до 200 млн грн.



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