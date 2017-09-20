ТАСКОМБАНК: работа с МСБ - это не только кредитование

ТАСКОМБАНК продолжает активно работать с клиентами МСБ и является надежным финансовым партнером для многих предприятий в Украине

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Малый и средний бизнес является основой, на которой наша страна может создать сильную и стабильную экономику. Чтобы создать комфортные условия для работы бизнеса, ТАСКОМБАНК применяет комплексный подход в обслуживании. "В отличие от многих отечественных банков, которые свернули кредитование, ТАСКОМБАНК продолжает финансирование бизнеса, но работа с МСБ - это не только кредитование. Взаимодействие Банк - Клиент начинается с открытия расчетного счета, эта услуга является базовой и должна быть понятна и удобна в использовании", - говорит Александр Чумак, заместитель председателя правления АО "ТАСКОМБАНК". Предложение ТАСКОМБАНКА по РКО для клиентов МСБ предполагает наличие пяти отдельных тарифных пакетов: "ТАС-Предприниматель", "ТАС-Базовый", "ТАС-Актив", "ТАС-Форекс" и "ТАС-Максимум", что обеспечивает настройку на индивидуальные потребности клиентов.

В целом клиенты получают максимально широкий спектр услуг из одних рук: от простого обслуживания банковского счета и кредитования до инкассации, документарных операций, факторинга, эквайринга, лизинга, страхования и транзакционного бизнеса.

Особое внимание уделяют развитию дистанционных каналов обслуживания. Сегодня "Клиент-Банк" ТАСКОМБАНКа имеет функциональную платформу, отвечающую требованиями современных технологий. Кроме стандартных функций, клиентам доступны дополнительные сервисы, такие как "Валютные операции", "Кредиты" и "Депозиты". Таким образом, клиенты могут дистанционно покупать или продавать иностранную валюту, получать информацию о кредитных договорах, задолженности, графике погашения, истории изменения процентной ставки, формировать выписки по кредитному договору, а также создавать запросы на получение кредитных средств. Получать информацию о своих депозитах, пополнять их, а также оформлять новые депозитные транши.

Детальная информация по обслуживанию клиентов

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О Банке:

АO "ТАСКОМБАНК" - универсальный коммерческий банк, предоставляющий полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Банк входит в Группу "ТАС" - одну из самых больших инвестиционно-финансовых групп страны. Входит в ТОП-20 банков по размеру активов и продолжает укреплять свои рыночные позиции.

Лицензия НБУ №84 от 24.10.2011 г.