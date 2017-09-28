Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 28 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,07 коп до 26,3293 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,43 коп - до 26,5820 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,53 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,87 коп и составляет 30,7730 грн, средний курс продажи упал - на 4,53 коп до 31,3600 грн. Продать евро дороже можно за 30,95 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,211 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 1,5 коп до 4,603 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,3293 26,5820 0,4211 0,4603 30,7730 31,3600 Медиана 26,3500 26,5800 0,4325 0,4600 30,8000 31,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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