Наличный курс доллара падает

В среду, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,10 коп до 28,6617 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 28,9133 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,76 грн, минимальный курс продажи - 28,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,67 коп и составляет 35,0220 грн, средний курс продажи - вырос на 8,93 коп до 35,6640 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,647 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 5,153 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,6617 28,9133 0,4647 0,5153 35,0220 35,6640 Медиана 28,7000 28,9000 0,4800 0,5140 35,0750 35,6900



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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