Наличный курс доллара падает
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 28,9133 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,76 грн, минимальный курс продажи - 28,85 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,67 коп и составляет 35,0220 грн, средний курс продажи - вырос на 8,93 коп до 35,6640 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,647 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 5,153 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,6617
|
28,9133
|
0,4647
|
0,5153
|
35,0220
|
35,6640
|
Медиана
|
28,7000
|
28,9000
|
0,4800
|
0,5140
|
35,0750
|
35,6900
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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