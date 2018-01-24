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Наличный курс доллара падает

24.01.2018 12:19
В среду, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,10 коп до 28,6617 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 28,9133 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,76 грн, минимальный курс продажи - 28,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,67 коп и составляет 35,0220 грн, средний курс продажи - вырос на 8,93 коп до 35,6640 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,647 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 5,153 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,6617

28,9133

0,4647

0,5153

35,0220

35,6640

Медиана

28,7000

28,9000

0,4800

0,5140

35,0750

35,6900


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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