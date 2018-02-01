Межбанк закрылся котировками доллара 27,84/27,87

В четверг, 1 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,84/27,88, к закрытию котировки составили 27,84/27,87

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,82, максимальные - 27,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,86 максимальные - 27,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4945/0,4956, к закрытию котировки составили 0,4947/0,4956.

Торги по евро начались с котировок 34,5967/34,6464, к закрытию котировки составили 34,6413/34,6758.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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