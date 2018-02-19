НБУ ослабил гривню на 24 копейки

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 24 копейки

На 19 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2699,0889 грн за $100;

3364,1444 грн за 100 евро;

4,7894 грн за 10 руб РФ.



На 16 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2675,9805 грн за $100;

3343,1024 грн за 100 евро;

4,7286 грн за 10 руб РФ.



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