Межбанк закрылся котировками доллара 27,01/27,04
19.02.2018 17:25
В понедельник, 19 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,02/27,07, к закрытию котировки составили 27,01/27,04
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,99, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,025 максимальные - 27,09.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4789/0,4804, к закрытию котировки составили 0,4776/0,4787.
Торги по евро начались с котировок 33,5372/33,5965, к закрытию котировки составили 33,4221/33,4565.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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