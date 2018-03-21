Межбанк открылся котировками доллара 26,32/26,36
21.03.2018 10:18
В среду, 21 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,32/26,36 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4578/0,4588.
Торги по евро начались с котировок 32,3209/32,3674.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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