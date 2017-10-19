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Биткоин и компания: Топ-10 самых дорогих криптовалют мира

19.10.2017 08:00
В мире более тысячи криптовалют. Чем они могут быть интересны инвесторам?
Фото – superobmen.org

Биткоин - самая популярная криптовалюта мира, но далеко не единственная. По данным популярного сервиса Coinmarketcap, в мире насчитывается уже 1170 наименований цифровых денег или их эквивалентов. Самые распространенные называют альткоины - альтернативные криптовалюты к биткоину. В 2017 году многие альткоины резко выросли в цене. Суммарная капитализация достигла $80 млрд. Половина пришлась на самый популярный из них - ethereum.

Росту помогли технологические инноваций. Очень может быть, что многие альты скоро обгонят стареющий "биток", как по капитализации, так и по популярности криптовалютных платежей, что создает прекрасные возможности для инвесторов.

Принцип работы большинства альтернативных сетей похож на биткоин, но с небольшими изменениями. Их создают под конкретный проект, например, обслуживание ICO определенной компании или фонда.

Тем не менее, не всю крипту корректно называть альткоинами. В этом случае речь идет о самостоятельных криптовалютах, которые представляют собой принципиально другую экосистему со своей нишей услуг на рынке.

Технические инновации расширают поле применения криптовалют. Например, низкие комиссии при транзакциях в криптовалютной сети открывают дорогу микроплатежам, таким как небольшие покупки в магазинах или оплата услуг коммунальных компаний. Если участники сделок хотят скрыть себя от остального мира, отдельные криптовалютные системы делают транзакции анонимными. О вас никто никогда не узнает.

Эти валюты хоть и уступают биткоину, но находятся на вершине рейтинга всех остальных альткоитнов. Именно за ними стоит наблюдать криптотрейдерам. Но новичкам стоит быть осторожными. Спекуляции на цифровых валютах - привычное дело на криптовалютных биржах.  

LIGA.net рассказывает о десятке самых популярных и дорогих криптовалют мира.

Bitcoin (BTC)

BTC - первая и наиболее ликвидная денежная единица криптоэкономики, которая возникала в 2009 году. BTC формирует болеее 50% общей стоимости рынка криптовалют - $95,4 млрд по состоянию на 16.10.17. BTC чаще всего используют как средство платежа за товары и услуги, также как инвестиционный инструмент при спекуляциях и долгосрочных инвестициях.

BTC имеет отличную биржевую историю. В 2010-2013 годах его курс вырос в 10 000 раз с $0,1 до $1000. В 2014 году он откатился до $200, но с 2016 года вновь пошел вверх, обошел предыдущий рекорд и сейчас близок к $6000.

"Это создало BTC репутацию долгосрочно растущего актива. Другие криптовалюты не могут похвастать столь длительным положительным трендом курса. Большинство из них совершили основной скачок лишь в 2017 году", - говорит Виктор Аргонов, аналитик инвестиционной компании Exante.

Биткоин торгуется на каждой криптовалютной бирже. Котировки BTC лучше всего отслеживать на самых крупных биржах - Gdax, Kraken, Bitfinex, bitFlyer и украинской Kuna. "При правильном менеджменте и расчете рисков, на нем можно зарабатывать до 30% в месяц", - отмечает независимый криптотрейдер Кир Келевра.

Ethereum (ETH)

Эфириум или эфир появился в 2014 году. Сейчас это вторая по капитализации криптовалюта ($32 млрд). Популярность ETH добавило то, что в его сети впервые появилась возможность заключать смарт-контракты. Это аналог договорных отношений защищенных криптографическим способом. "В мировой практике неоднократно совершались крупные сделки с помощью умных контрактов, что говорит о мощнейшем потенциале данной технологии", - говорит Келевра.

Вторая причина популярности вытекает из первой. Большинство ICO проводятся на умных контрактах. Соответственно, цену за свои токены предприниматели выставляют в ETH. "В эфир можно инвестировать, как на длительный период, так и на короткий срок. В октябре-ноябре будет несколько ICO на базе ETH. Эти события могут заметно повысить его цену", - говорит Келевра.

Преимущество ETH еще и в том, что он торгуется не только по отношению к другим альткоинам. На многих биржах в эфире открыты валютные пары с многими популярным фиатными деньгами, в первую очередь долларом и евро.

Таким образом, ETH, как и биткоин, обеспечивает переток капитала между традиционной финансовой системой и криптоэкономикой. Цену и объемы торгов ETH нужно отслеживать, как и биткоин, на наиболее популярных площадках.

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Ripple (XRP)

Ripple создан в 2012 году и сейчас его капитализация достигает $10,7 млрд. Этот криптовалютный проект призван оптимизировать связь между участниками традиционной системы экономических отношений и криптоэкономикой.

Ripple - это целая система платежей, в том числе в национальных валютах. Высокие параметры безопасности сделали Ripple отличным инструментом в финтех свершениях таких банков, как UniCredit, UBS, RBC, Santander. В настоящее время более 60 организаций в мире при расчетах используют XRP.

У XRP своя ниша на рынке, поэтому его стоимость не сильно зависит от цены биткоина, в отличие от других альтов. Но в последнее время объем торговли криптовалютами значительно вырос на южнокорейских биржах. Увеличение ripple в Китае также будет стимулировать его рост.

"Таким образом, ripple подходит либо для долгосрочного инвестирования, либо для ситуативных спекуляций на новостях. Наиболее популярные биржи, где торгуют ripple - Coinone, Poloniex, Bittrex,  Bitfinex, Bitstamp", - советует Келевра.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash создан группой майнеров и разработчиков летом этого года и уже занял четвертое место по капитализации - $5,3 млрд. Популярность биткоина привела к наплыву пользователей. Его сеть оказалась к этому не готова. Порой на транзакции уходило несколько дней. На волне беспокойства о способности биткоина эффективно масштабироваться и появился BCH.

Для решения проблемы масштабирования, создатели BCH создали новые правила, противоречащие существующему протоколу сети биткоина, отмечает Аргонов.

Цена BCH растет не так стремительно как BTC, однако в будущем Bitcoin Cash может перебрать на себя функцию платежного инструмента, что приведет к росту котировок. Традиционному биткоину при этом сценарии будет отведена роль средства накопления и сбережения.

Больше всего BCH торгуют на биржах Bithumb, HitBTC, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Bitstamp.

Litecoin (LTC)

Лайткоин - динозавр криптовалютного рынка. Вторая по популярности и уровню использования монета. Он был создан в 2011 году, третьим после биткоина, и его капитализация сейчас составляет $3,4 млрд. 

LTC получил толчок к росту после того, как компания BitGo - лидер в сфере технологии мультиподписей, начала поддерживать LTC в операциях на ведущих биткойн-биржах и торговых площадках. 

Одним из факторов, который будет влиять на рост LTC, может стать нависшая возможность межсетевых обменов транзакций LTC/BTC. LTC в равной степени активно используется, как и для оплаты товаров и услуг, так и для спекуляций и инвестиций. Наиболее простым способом получения дохода является краткосрочная спекулятивная торговля.

Популярными площадками для торговли LTC являются Poloniex, Bittrex,  Bitfinex, Bitstamp.

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Dash (DASH)

DASH основан в 2014 путем разделения сети LTC. Его нынешняя капитализация $2,3 млрд. Отличительная черта DASH - возможность совершения полностью анонимных транзакций.

"Еще в 2012 году его создатель Эван Даффилд (Evan Duffield) выдвинул идеи, как изменить протокол BTC в сторону анонимности. Но разработчики BTC не согласились на эти предложения, поэтому Эван решил создать отдельную валюту DASH", - рассказывает Аргонов.

В таких вопросах, как скорость транзакций и энергоэффективность, эмиссии DASH выгодно отличается в сравнении с биткоином. Транзакции в DASH намного быстрее. В отличие от биткойн DASH генерирует блоки в 4 раза быстрее: каждые 2,5 минуты по сравнению с 10 минутами в биткоин. Как и в биткоин, транзакции DASH нельзя отменить. Разве, что только получатель сам не отправит их обратно. Если деньги отправлены - значит, они отправлены на все 100%.

Наиболее популярные биржи - HitBTC, Poloniex, Bittrex, Bithumb, Bitfinex.

NEM (XEM)

Это один из новейших популярных альткоинов. Проект NEM создан в 2015 году и занимает седьмое место по капитализации - $2 млрд. Он появился в Сингапуре и активно продвигается на Японском рынке, где занимает второе место по популярности после BTC.

Проект NEM призван решить ряд проблем в корпоративном и финансовом секторах. В том числе, переводов в системе SWIFT, которая страдает относительно невысокой скоростью передачи данных и дороговизной транзакций. Да и не каждый банк может стать участником данной системы.

Существенное преимущество NEM - низкие комиссионные (0,01%-1%) и скорость работы  - 3000 транзакций в секунду. На данном этапе идет перепрограммирование протокола на язык С++, что позволит увеличить скорость транзакций в разы.

Все эти преимущества позволяют прогнозировать рост цены NEM в долгом сроке. Наиболее популярные биржи для торгов HitBTC, Poloniex, Bittrex.

Monero (XMR)

Monero возник в 2014 году, его текущая капитализация - $1,5 млрд. Это полностью анонимная криптовалюта. Анонимность Monero еще более надежна, чем у других известных анонимных альткоинов - Zcash и Dash.

"Здесь используются криптографические технологии, которые не позволяют кому-либо отследить ваши платежи и их размеры благодаря так называемому перемешиванию транзакций. Если подтвердится информация, что анонимность Zcash и Dash содержит дыры, которых нет у Monero - эта валюта станет монополистом на рынке анонимных альткоинов. Такой статус может позволить ей в будущем даже перегнать ETH и BTC", - считает Аргонов.

XMR обладает особенно высокой скоростью платежей благодаря неограниченному размеру блоков, записываемых в блокчейн. В этом вопросе XMR радикальнее, чем даже BCH.

"Плата за это - угроза колоссального разрастания блокчейна. Пока что он невелик и занимает около 10 гигабайт. Но это связано с небольшим объемом транзакций - 2500 в день. Если число транзакций вырастет до 250 000 как у биткоина, то блокчейн Monero будет каждый день увеличиваться на 1,5 гигабайт. Это угрожает устойчивости сети", - отмечает Аргонов.

Валюта все еще ожидает толчка для роста. Наиболее популярные биржи для отслеживания актива: HitBTC, Poloniex, Bittrex, Bithumb, Bitfinex.

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NEO (NEO)

Создан в 2016 году, его капитализация - $1,4 млрд. Ранее Neo был известен под брендом Antshares, который часто называют "китайским эфиром". В время ребрендинга прошло полное обновление блокчейна сети, появились новые технических аспекты майнинга.

Но самое главное, что NEO стал второй криптовалютной сетью, где стало возможным заключать смарт-контракты. Новая система называется NEO 2.0.

Руководители NEO имеют неплохие связи с инвестиционными организациями, банковскими структурами, аналитическими компаниями. Поэтому у валюты перспективы очень хорошие. "Курс актива после рестарта стремительный. Стоимость токена в середине августа текущего года подскочила в 13 раз и превысила отметку в $50. При этом буквально за 5 дней до этого 1 NEO оценивался всего в $8", - говорит Келевра.

Наиболее популярные биржи для отслеживания актива - Bittrex, Bitfinex, Binance. 

IOTA (MIOTA)

Валюта создана в 2017 году, но это не помешало ей сразу же пробиться в десятку. IOTA создана для перспективной отрасли - Интернета Вещей (IoT). Поэтому в сети IOTA транзакции проходят быстрее по сравнению с другими криптовалютами. Ее капитализация - $1,2 млрд.

В системе IOTA полностью отсутствует комиссия, что позволяет говорить о развитии эффективной платформы для микроплатежей.

Здесь нет такого понятия, как "подтверждение транзакции майнерами", поскольку таковые отсутствуют, а за подтверждение перевода отвечает получатель денег. Кроме того, денежные переводы в системе моментальные. Но самое значимое преимущество IOTA - бесконечная масштабируемость.

Наибольшие объемы торгов происходят на биржах - Bitfinex, Bitfinex, Binance.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптоэкономика, криптовалютная биржа, криптовалюта bitcoin, криптовалюта Etherеum, криптовалюта Litecoin, криптовалюта Ripple, криптовалюта bitcoin cash, криптовалюта Dash, криптовалюта NEM, криптовалюта Monero, криптовалюта NEO, криптовалюта IOTA
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