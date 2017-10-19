 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Hewlett-Packard присоединился к Ethereum

19.10.2017 13:01
Одна из крупнейших IT компаний США HP Enterprise и еще 47 компаний присоединилась к сообществу Enterprise Ethereum Alliance
Фото – entethalliance.org

Сорок восемь компаний, в том числе Hewlett Packard Enterprise (HPE), присоединились к блокчейн сообществу Enterprise Ethereum Alliance (EEA), сообщает компания.

"Присоединение к EEA является важным шагом для Hewlett Packard Enterprise в обеспечении готовности блокчейна и ускорении взаимодействия между компанией и нашими клиентами", - сказал в заявлении глава финансового сектора HPE Маркус Огурек.

Список новых участников разнообразен. Среди новых членов - Университет Нового Южного Уэльса в Австралии, который на прошлой неделе обнародовал инициативу по использованию криптовалюты ethereum при оплате обучения.

EEA официально дебютировала в конце февраля 2017. С самого начала ее поддержали такие крупные фирмы, как JPMorgan Chase, British Petroleum (BP), Microsoft. С тех пор привлекаются новые члены, такие как японская телекоммуникационная компания KDDI, правительство индийского штата Андхра-Прадеш и крупнейший банк России - Сбербанк. В общей сложности в этой инициативе принимают участие 200 фирм.

EEA является крупнейшей в мире инициативой open-source blockchain. Членство в EEA представляет собой широкий спектр бизнес секторов из всех регионов мира, включая технологии, банковское дело, здравоохранение, энергетику, фармацевтику, маркетинг и страхование, а также ряд быстрорастущих стартапов ethereum.

Напомним, что сеть Ethereum огласила дату хардфорка Byzantium

Читайте также: Банк Англии переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: blockchain, блокчейн, криптовалюта Etherеum, Enterprise Ethereum Alliance, Hewlett Packard Enterprise
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров