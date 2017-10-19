Hewlett-Packard присоединился к Ethereum
Сорок восемь компаний, в том числе Hewlett Packard Enterprise (HPE), присоединились к блокчейн сообществу Enterprise Ethereum Alliance (EEA), сообщает компания.
"Присоединение к EEA является важным шагом для Hewlett Packard Enterprise в обеспечении готовности блокчейна и ускорении взаимодействия между компанией и нашими клиентами", - сказал в заявлении глава финансового сектора HPE Маркус Огурек.
Список новых участников разнообразен. Среди новых членов - Университет Нового Южного Уэльса в Австралии, который на прошлой неделе обнародовал инициативу по использованию криптовалюты ethereum при оплате обучения.
EEA официально дебютировала в конце февраля 2017. С самого начала ее поддержали такие крупные фирмы, как JPMorgan Chase, British Petroleum (BP), Microsoft. С тех пор привлекаются новые члены, такие как японская телекоммуникационная компания KDDI, правительство индийского штата Андхра-Прадеш и крупнейший банк России - Сбербанк. В общей сложности в этой инициативе принимают участие 200 фирм.
EEA является крупнейшей в мире инициативой open-source blockchain. Членство в EEA представляет собой широкий спектр бизнес секторов из всех регионов мира, включая технологии, банковское дело, здравоохранение, энергетику, фармацевтику, маркетинг и страхование, а также ряд быстрорастущих стартапов ethereum.
Напомним, что сеть Ethereum огласила дату хардфорка Byzantium
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