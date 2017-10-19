Австралия лицензирует криптобиржи в обязательном порядке

Сенат Австралии одобрил законопроект об обязательном лицензировании криптовалютных бирж

Комиссия по правовым и конституционным вопросам Сената Австралии одобрила проект закона о регулировании криптовалютных бирж.

В течение полугода после вступления закона в силу необходимо представить и зарегистрировать специальный сервис по регулированию и лицензированию криптобирж. Тем, кто будет работать без лицензии, грозит штраф.

Комиссия обратилась к жителям Австралии, чтобы узнать их мнение о нововведении. Юридическая компания Nyman Gibson Miralis в ответ заметила, что законопроект не предполагает регуляцию случаев, когда пользователи вне юрисдикции Австралии смогут пользоваться услугами криптобирж беспрепятственно.

Финтех-компания Living Room of Satoshi заметила, что новые нормы приведут к тому, что даже небольшие транзакции придется проводить по процедуре KYC - "Знай своего клиента". Это сделает систему неудобной и непопулярной.

Ранее в Австралии выпустили нормативное руководство для выходящих на ICO.

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