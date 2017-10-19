 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Австралия лицензирует криптобиржи в обязательном порядке

19.10.2017 19:03
Сенат Австралии одобрил законопроект об обязательном лицензировании криптовалютных бирж
Фото – 9wave.info

Комиссия по правовым и конституционным вопросам Сената Австралии одобрила проект закона о регулировании криптовалютных бирж.

В течение полугода после вступления закона в силу необходимо представить и зарегистрировать специальный сервис по регулированию и лицензированию криптобирж. Тем, кто будет работать без лицензии, грозит штраф.

Комиссия обратилась к жителям Австралии, чтобы узнать их мнение о нововведении. Юридическая компания Nyman Gibson Miralis в ответ заметила, что законопроект не предполагает регуляцию случаев, когда пользователи вне юрисдикции Австралии смогут пользоваться услугами криптобирж беспрепятственно.

Финтех-компания Living Room of Satoshi заметила, что новые нормы приведут к тому, что даже небольшие транзакции придется проводить по процедуре KYC - "Знай своего клиента". Это сделает систему неудобной и непопулярной.

Ранее в Австралии выпустили нормативное руководство для выходящих на ICO.

Читайте также: Федеральный резерв США рассматривает возможность лицензирования криптовалютных бирж 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, Австралия, лицензия, криптоэкономика, криптовалютная биржа
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров