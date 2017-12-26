Лукашенко легализовал майнинг и операции с криптовалютами

Юрлица теперь могут создавать и размещать собственные токены в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который устанавливает условия для внедрения в экономику Беларуси технологии блокчейн и использования токенов и криптовалют, пишет Медуза.



Юрлица теперь могут создавать и размещать собственные токены в Беларуси, совершать с ними иные операции через биржи и операторов обмена криптовалют. Физическим лицам разрешено владеть токенами, майнить, хранить, обменивать и отчуждать за белорусские рубли и иностранную валюту.



Деятельность физлиц по майнингу токенов не будет считаться предпринимательской. К тому же, осуществляющим деятельность с использованием токенов будут предоставляться налоговые и иные льготы, вплоть до полного освобождения от налогообложения.



Иностранные граждане, заключившие договор с резидентом ПВТ, смогут въехать в Беларусь без визы и работать без оформления специального разрешения.



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