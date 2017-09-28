 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.34  26.58   EUR:  30.84  31.36
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

США и Канада переводят банковские платежи на блокчейн

28.09.2017 13:29
Канадский Royal Bank of Canada интегрировал блокчейн, что позволяет отслеживать платежи между США и Канадой в реальном времени
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Royal Bank of Canada (RBC), крупнейший банк страны, возглавил проект, в рамках которого разрабатывается возможность перехода межбанковских платежей с банками США на технологию блокчейн, пишет Reuters.

"Мы хотели создать дублирующий реестр, чтобы продемонстрировать потенциал этой технологии, которая пока еще находится на стадии доработки", - сказал исполнительный вице-президент RBC по инновациям и технологиям Мартин Уайлдбергер.

По его словам, применение технологии распределенного реестра ускорит и упростит обработку платежей, а также позволит снизить затраты на их обслуживание.

Отметим, что исследовательский центр RBC в Торонто занимался разработкой системы в течение последних шести месяцев. Были использованы программные решения с открытым исходным кодом, разработанные межотраслевым блокчейн-консорциумом Hyperledger.

RBC уже интегрировал технологию в существующие системы, и в настоящий момент она дублирует основной реестр банка, позволяя отслеживать платежи между США и Канадой в реальном времени.

Напомним, что канадскя компания Evolve Funds создает первый в Канад инвестиционный фонд с привязкой к курсу биткоина.

Ранее Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) в Канаде официально зарегистрировала инвестиционную фирму, которая планирует запустить фонд, связанный с биткоинами.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: США, Канада, криптовалюта, криптоэкономика, blockchain, блокчейн, Royal Bank of Canada
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров