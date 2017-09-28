США и Канада переводят банковские платежи на блокчейн
Royal Bank of Canada (RBC), крупнейший банк страны, возглавил проект, в рамках которого разрабатывается возможность перехода межбанковских платежей с банками США на технологию блокчейн, пишет Reuters.
"Мы хотели создать дублирующий реестр, чтобы продемонстрировать потенциал этой технологии, которая пока еще находится на стадии доработки", - сказал исполнительный вице-президент RBC по инновациям и технологиям Мартин Уайлдбергер.
По его словам, применение технологии распределенного реестра ускорит и упростит обработку платежей, а также позволит снизить затраты на их обслуживание.
Отметим, что исследовательский центр RBC в Торонто занимался разработкой системы в течение последних шести месяцев. Были использованы программные решения с открытым исходным кодом, разработанные межотраслевым блокчейн-консорциумом Hyperledger.
RBC уже интегрировал технологию в существующие системы, и в настоящий момент она дублирует основной реестр банка, позволяя отслеживать платежи между США и Канадой в реальном времени.
Напомним, что канадскя компания Evolve Funds создает первый в Канад инвестиционный фонд с привязкой к курсу биткоина.
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