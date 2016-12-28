После шторма: перспективы украинской экономики в 2017 году

Эффект Трампа, рост госдолга, сотрудничество с МВФ. Какие еще вызовы ждут Украину?

Украина пережила разрушительный шторм в 2014-15 годах. Но любой моряк скажет, что штиль может быть не менее опасен, чем буря. Особенно когда команда корабля не знает куда плыть. Стабилизация украинской экономики в 2016 году напоминает как раз штиль после шторма. К сожалению, попутный ветер остается слишком слабым. НБУ ожидает рост экономики по итогам года только в 1,1% ВВП, слишком мало после падения на 9,9% в 2015 году. Цены на основные экспортные сырьевые товары остаются низкими, а экспортные ограничения на рынках СНГ и слабый приток инвестиций в реальный сектор экономики мешают развивать несырьевой экспорт.

Смелый шаг по снижению ставки ЕСВ в этом году с одной стороны увеличил прибыли компаний и стимулировал умеренный рост зарплат, а с другой стороны в полтора раза увеличил дефицит Пенсионного Фонда. В любом случае итоги года оставляют двойственное впечатление. Постараемся проанализировать, куда подует ветер для украинской экономики в будущем году.



Эра низких ставок подходит к концу



8 ноября 2016 года на президентских выборах в США победил "несистемный" кандидат Дональд Трамп. На первый взгляд инвесторы отреагировали парадоксально на победу скандального бизнесмена. После незначительного падения котировок в первый день после оглашения результатов фондовый рынок резко рванул вверх. За полтора месяца американский индекс S&P 500 вырос на 9%, а инвесторы могли получить более 70% годовых прибыли от ралли на фондовых рынках. Если британский фунт после Brexit резко ослабел, то американский доллар наоборот резко укрепился по отношению к ведущим мировым валютам. Всего за полтора месяца курс доллара по отношению к евро укрепился на 6,7%. Почему же рынки повели себя настолько нелогично?



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На самом деле стратегия инвесторов понятна. Трамп обещает снизить налоги и инвестировать триллион долларов в инфраструктуру. Такое агрессивное стимулирование экономики приведет к росту инфляции американского доллара, как результат стоимость долларовых активов существенно вырастет. А это значит, что эра низких процентных ставок завершается. За последние два месяца доходность трехлетних казначейских облигаций выросла почти в полтора раза с 0,9% до 1,54%. Поэтому повышение ставки ФРС до 0,5%-0,75% в середине декабря стало просто констатацией факта роста инфляционных ожиданий.

Любой моряк скажет, что штиль может быть не менее опасен, чем буря. Особенно когда команда корабля не знает куда плыть

Как эти изменения повлияют на Украину? С одной стороны, большинство суверенного госдолга развивающихся стран номинировано в долларах США. Это значит, что ставки на долговых рынках для развивающихся стран в следующем году вырастут. Это ухудшит шансы Украины выйти в следующем году на международные рынки долгового капитала. Для Минфина предпочтительны ставки около 5-6%, сейчас украинские евробонды котируются в пределах 8,5%-12% в зависимости от срока погашения. Кроме того, должны вырасти ставки для валютных ОВГЗ, по которым Минфин активно привлекает финансирование внутри страны.



Цены на сырьевые товары



Несмотря на неоднозначные геополитические последствия для Украины, победа Трампа уже принесла нашей стране конкретный профит. Цены на железную руду и металлы выросли на 18-25% за последние два месяца. Ожидания инвесторов, что обещанные инвестиции в инфраструктуру увеличат потребление стали, спровоцировали настоящее ралли на рынке металлов. Вряд ли такое ралли будет устойчивым, так как этот рынок страдает от хронического переизбытка предложения, да и не факт, что ожидания будут соответствовать реальности. Но, тем не менее, украинские металлурги могут воспользоваться моментом.



Рекордный мировой урожай пшеницы и кукурузы и высокие переходящие запасы в начале следующего сезона будут негативно влиять на цены в течение всего 2017 года. В этой ситуации существенный рост цен может возникнуть либо при резком росте стоимости нефти, либо в случае резкого падения урожая, например, из-за засухи или других природных катаклизмов.



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Хотя рынок ожидает, что цены на нефть будут восстанавливаться в следующем году, резкий рост стоимости нефти и соответственно ГСМ вряд ли возможен. По прогнозу Всемирного банка ,средняя цена нефти в следующем году ожидается на уровне $55, что примерно соответствует текущим котировкам.



Более благоприятная ситуация ожидается с ценами на подсолнечник. Огромный спрос в Китае и Азии на подсолнечное масло поддержит цены в 2017-м, даже несмотря на рекордный урожай в текущем году.



В целом сырьевые рынки в следующем году не смогут оказать существенной поддержки украинской экономике. Для устойчивого развития придется искать другие драйверы роста.



Госдолг: передышка заканчивается



Последний год Украина провела в тепличных условиях после реструктуризации внешнего долга. Однако уже в 2017 году расходы на обслуживание внешнего долга вырастут более чем вдве до $4,5 млрд.



Существенно вырастет внутренний госдолг за счет выпуска ОВГЗ на 148 млрд грн ($5,5 млрд) для докапитализации Приватбанка. В результате уровень госдолга может вырасти до уровня в 100% ВВП.



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На бюджет в следующем году ляжет серьезная нагрузка, это и покрытие колоссального дефицита Пенсионного фонда, минимальная зарплата 3200 грн и финансирование роста зарплат бюджетникам, а также рост расходов на обслуживание госдолга. По крайней мере, дыру с бюджетом Нафтогаза удалось заткнуть за счет роста тарифов.



Так или иначе, давление на государственные финансы существенно увеличится. В следующем году Украина будет как никогда заинтересована во внешнем финансировании и в продолжении сотрудничества с МВФ.



Детенизация: всем выйти из тени

Никто не может сказать точно, какой объем в Украине занимает теневая экономика. Теневая экономика это, с одной стороны, главный экономический базис для коррупции, а с другой - компенсатор экономических и финансовых шоков, особенно для малого и среднего бизнеса. Теневая экономика может быть колоссальным ресурсом для экономического роста. Все мы помним какой эффект на украинскую экономику оказало введение единого налога и легализация малого бизнеса - в начале двухтысячных украинская экономика демонстрировала двухзначные темпы роста.



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В последние годы детенизация стала главной идеей бюджетной политики. Но, к сожалению, реализовать эту идею сейчас не получается. Снижение ставки ЕСВ не привело к детенизации. Те, кто платили белые зарплаты, снизили свои расходы, те кто, платили зарплаты в конвертах, не горели желанием их повышать. Безусловно, снижение ставки ЕСВ оказало позитивное влияние на экономику, но у государства нет больше ресурсов, продолжать делать такие подарки бизнесу. В следующем году рост минимальной зарплаты до 3200 грн существенно увеличит налоговое бремя для малого и среднего бизнеса. Большой вопрос, как такой шаг отразится на экономике.

Теневая экономика это с одной стороны главный экономический базис для коррупции, а с другой стороны - компенсатор экономических и финансовых шоков особенно для малого и среднего бизнеса

В аналогичной ситуации, например, ассоциация Укрводка прогнозирует рост теневого рынка водки с 50% в 2016 году до 65% в 2017-м из-за роста акциза на алкоголь. Водка - самый народный напиток, развитие этого рынка может быть хорошим примером экономических отношений народа и государства. Поэтому есть риск, что малый бизнес еще больше уйдет в тень.



Инвесторы и Украина

К сожалению, на нашем рынке очень мало success stories, когда иностранные инвесторы смогли неплохо заработать. Гораздо больше примеров, когда инвесторы вышли из страны с убытками. Тем не менее, инвесторы к нам приходят. В прошлом году открыли новые производства в Украине такие компании, как Bunge, Sumitomo, Kromberg & Schubert и Puratos. Список инвестиций, к сожалению, небольшой. Его едва хватит даже для одной области. А ведь по факту иностранные инвестиции, в том числе и формально иностранные инвестиции из оффшоров, это на данный момент наиболее перспективный источник для ускорения экономического роста.



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К сожалению, вокруг Украины сложился очень негативный информационный фон. Практически в каждой статье про Украину в иностранной прессе упоминается коррупция. А статьи о проблемах крупнейших иностранных компаний с налоговыми и силовыми органами еще больше отталкивают новых инвесторов.



В этой ситуации маяком для всех инвесторов остается сотрудничество Украины с МВФ. Пока официальные лица МВФ и ключевых западных стран выражают "осторожный оптимизм" по поводу Украины, тема инвестиций в страну, по крайней мере, не закрыта.



В преддверии нового 2017 года хочется выразить "осторожный оптимизм" и пожелать всем украинцам попутного ветра в будущем году с надеждой на то, что корабль под названием Украина наконец встанет на правильный курс.

Андрей Приходько, главный аналитик Укрсоцбанка