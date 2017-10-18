Китай в августе увеличил вложения в US Treasuries
Китай в августе увеличил вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries) на $34,5 млрд до $1,2 трлн, а Япония, наоборот, сократила на $11,4 млрд до $1,1 трлн. Это следует из информации на сайте Министерство финансов США.
На третьем месте по вложениям - Ирландия ($307,2 млрд), на четвертом - Бразилия ($273,6 млрд), затем - Каймановы острова ($260 млрд).
Топ-10 держателей US Treasuries составили также Швейцария, Британия, Люксембург, Гонконг, Тайвань и Индия
Общий объем вложений иностранцев в эти бумаги увеличился в августе до $6,27 трлн по сравнению с $6,25 трлн в июле.
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