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Китай в августе увеличил вложения в US Treasuries

18.10.2017 14:26
КНР нарастила вложения в американские казначейские обязательства до $1,2 трлн
Фото: EPA

Китай в августе увеличил вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries) на $34,5 млрд до $1,2 трлн, а Япония, наоборот, сократила на $11,4 млрд до $1,1 трлн. Это следует из информации на сайте Министерство финансов США.

На третьем месте по вложениям - Ирландия ($307,2 млрд), на четвертом - Бразилия ($273,6 млрд), затем - Каймановы острова ($260 млрд).

Топ-10 держателей US Treasuries составили также Швейцария, Британия, Люксембург, Гонконг, Тайвань и Индия

Общий объем вложений иностранцев в эти бумаги увеличился в августе до $6,27 трлн по сравнению с $6,25 трлн в июле.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Китай, США
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