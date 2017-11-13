Наличные курсы валют: данные на 12:00

В понедельник, 13 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,80 до 26,4980 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,23 коп - до 26,7543 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,67 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 0,10 коп и составляет 30,7637 грн, средний курс продажи - вырос на 1,70 коп до 31,2963 грн. Продать евро дороже можно за 31,05 грн, купить дешевле - за 31,15 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 4,179 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп до 4,545 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,48 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4980 26,7543 0,4179 0,4545 30,7637 31,2963 Медиана 26,5000 26,7500 0,4300 0,4528 30,7500 31,3000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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