Кабмин предложил повысить пенсии военным

По словам премьер-министра, 550 тыс. военных пенсионеров могут получить повышенные пенсии

Кабинет министров разработал проект закона о повышении пенсий военнослужащим и работникам правоохранительных органов и направляет документ в Совет национальной безопасности и обороны для обсуждения. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Следующий наш шаг - предложение изменения пенсионного обеспечения военных пенсионеров. Такие предложения мы передаем в СНБО, где на уровне президента мы найдем окончательные решения, чтобы с января украинские военные пенсионеры получали повышенные пенсии", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что речь идет о 550 тыс. военных пенсионеров, которые смогут получить повышенные пенсии. Причем механизм осовременивания пенсий будет аналогичен тому, который был введен осенью.

"Осовременивание пенсий (военным) будет происходить автоматически. Боевые пенсии будут больше обычных, - сказал Гройсман. - Но, уверен, что среднее увеличение составит не менее 1,5 тыс. грн. Боевые пенсии вырастут даже больше".

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В Кабмине напомнили, в октябре был принят закон, который позволил осовременить пенсии почти 10 млн пенсионеров и заложить возможности автоматического осовременивания выплат в последующие периоды.

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