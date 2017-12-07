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Верховная Рада приняла проект госбюджета-2018

07.12.2017 23:25
Депутаты приняли доработанный проект госбюджета-2018 в целом

Верховная Рада приняла во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2018 год. Как передает корреспондент LIGA.net, за соответствующий законопроект N7000 в целом проголосовали 273 депутата.

Проект госбюджета-2018 предусматривает рост ВВП на 3%, снижение инфляции до 8%, доходы бюджета - 1155 млрд грн, экспорт - $55,7 млрд, сообщает Блок Петра Порошенко на официальной странице в Facebook.

Минимальная зарплата устанавливается в размере 3723 грн с возможностью увеличения до 4100 грн в третьем квартале.

"По направлению децентрализации предусмотрено 12,9 млрд грн, из них 6 млрд - для Государственного фонда регионального развития. Еще 1,9 млрд грн - на поддержку объединенных территориальных общин…", - сообщает пресс-служба.

165,3 млрд грн предусмотрено на обороноспособность и 126,8 млрд грн на социальные выплаты.

На медицину предусмотрено 115,2 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет
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