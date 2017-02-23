МВФ планирует рассмотреть украинский вопрос в ближайшие недели

Фонд доволен ходом переговоров с Украиной и планирует вскорости вынести третий пересмотр программы EFF на заседание Совета

Международный валютный фонд (МВФ) планирует осуществить третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной (EFF) на заседании Совета директоров в ближайшие недели. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.



Он добавил, что переговоры проходят в обычном режиме.



"Как я уже сказал, мы наблюдаем хороший прогресс и ожидаем рассмотрения вопроса в ближайшие недели", - отметил Райс.



По его словам, переговоры касаются вопросов пенсионной реформы и борьбы с коррупцией.



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