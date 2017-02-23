 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.86  27.18   EUR:  28.14  28.79
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

МВФ планирует рассмотреть украинский вопрос в ближайшие недели

23.02.2017 17:53
Фонд доволен ходом переговоров с Украиной и планирует вскорости вынести третий пересмотр программы EFF на заседание Совета
Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) планирует осуществить третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной (EFF) на заседании Совета директоров в ближайшие недели. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

Он добавил, что переговоры проходят в обычном режиме.

"Как я уже сказал, мы наблюдаем хороший прогресс и ожидаем рассмотрения вопроса в ближайшие недели", - отметил Райс.

По его словам, переговоры касаются вопросов пенсионной реформы и борьбы с коррупцией.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров