Мечты сбываются. Девять планов Министерства финансов

Минфин в 2017 году планирует выйти на внешние рынки заимствования, выиграть суд по “долгам Януковича” и получить все транши МВФ

С конца прошлого года портфель министра финансов - один из самых важных правительстве. После национализации ПриватБанка государство в лице Минфина контролирует более 50% банковского рынка. Но восстановление жизнеспособности крупнейшего системного финучреждения страны - лишь одна из задач для главы ведомства Александра Данилюка. Если экономика не получит достаточных бюджетных стимулов, позитивных изменений в налоговой сфере и внешней финансовой поддержки, на серьезный рост можно не рассчитывать. ЛІГА.net выбрала главные тезисы Александра Данилюка с его первой большой пресс-конференции в 2017-ом году, на которой Минфин поделился планами на ближайшее будущее.

Обеспечить бюджет развития

"В бюджет этого года мы заложили стимулы для реформирования всех отраслей. Но в первую очередь это касается медицины, образования и социальной сферы. Общие расходы на здравоохранение в 2017 году выросли на 19,1 млрд грн. В области образования общий стипендиальный фонд увеличился на 10%. Мы увеличили общие расходы на образование на 45 млрд грн. Самым большим изменением в социальной сфере является повышение минимальной зарплаты".

Получить все транши МВФ

"В 2016 году мы возобновили сотрудничество с МВФ и получили транш. Сейчас ожидаем следующий. Мы находимся на последнем этапе и согласовываем технические моменты. Технические вопросы по меморандуму - это детали, которые необходимо прописать без ошибок. Я уверен, что на этой неделе процесс будет завершен. Все (четыре - ред.) транши, которые запланированы на этот год, мы должны получить. Не хочу прогнозировать, когда будет подписан меморандум о четвертом транше, но это будет уже скоро".

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Проверить Насирова

"Он (Роман Насиров, глава ГФС - ред.) поехал на инаугурацию президента США, в этом нет ничего плохого, но это недешевое удовольствие. То, где он был, стоит где-то $250 000. Немаленькая сумма. Была ли она задекларирована, общественности нужно следить. А если нет, то почему именно руководителя налоговой службы Украины приглашают на такое мероприятие? Может, это услуга или подарок? Законодательство запрещает принимать такие подарки. На этом, конечно, туризм закончился. Как координирующий министр, я должен обратиться к НАПК и к НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию".

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Уволить Насирова

"Осенью мы вместе с МВФ разработали ключевые индикаторы эффективности для ГФС, чтобы отслеживать прогресс ее реформирования. Отчетности по этим показателям мы не получили. За систематическое нарушение поручений министра финансов, а также несогласованное отсутствие на рабочем месте, я инициировал перед Кабмином привлечение Романа Насирова к дисциплинарной ответственности. Если после этого не будут сделаны выводы, то второй выговор - это увольнение".

Начать пенсионную реформу

"У нас нет в меморандуме требований относительно повышения пенсионного возраста. Модель реформы прорабатывается, граждане должны получить справедливую пенсионную систему на годы. В этой работе принимает участие не только МВФ, но и Всемирный банк, у которого есть лучшая экспертиза. Но, в конце концов, это будет наша позиция, как правительства и парламента.

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Мы обсуждаем с МВФ возможную пенсионную реформу, и да, действительно, они всегда требовали повысить пенсионный возраст. Но прорабатывается модель, которая не будет требовать такого параметра".

Разработать стратегию развития госбанков

"В прошлом году была разработана качественная стратегия развития госбанков, но после того, как в государственную собственность перешел Приватбанк и доля государства в банковском секторе составила 55%, все изменилось. Мы сейчас работаем над новой стратегией, к ее разработке привлечем внешних консультантов. Нужно обеспечить эффективное использование денег в госбанках и в ближайшее время приватизировать как минимум часть государственной доли в банковской сфере. Частный сектор более качественно управляет банками".

Улучшить взаимодействие с Нацбанком

"У нас есть полное взаимопонимание с Национальным банком относительно курса гривни. Ситуация с курсом в начале года (давление на курс из-за существенного возмещения НДС - ред.) - это как горячая картошка, кто-то должен быть виновным. На самом деле сработал комплекс факторов. Скорее всего на курс влияют те факторы, о которых мы и не думали раньше. Возможно, возмещение НДС в незначительной степени повлияло (на падение курса - ред.), но не существенно. Проще было бы не возмещать НДС, но это деньги бизнеса. В этом году такой ситуации не будет, мы меняем подходы к этому процессу, чтобы избежать пиков возмещения".

Выиграть суд по "долгу Януковича"

"Две недели назад по "долгу Януковича" были слушания в Лондоне, они длились три дня. Там Украина доказала свою позицию. Сейчас судья готовит решение. Каким оно будет, никто не знает. Но я уверен, это решение будет в нашу пользу. Решение может быть в апреле".

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Выйти на рынок внешних займов

Мы планируем выйти на внешние рынки заимствований. Это будет небольшая сумма, она нужна для того, чтобы дать сигнал, что мы присутствуем на рынке. Нет нужды в крупных заимствованиях. МВФ и Всемирный банк дают более дешевые ресурсы, которые надо использовать.

Но через 2 года программа МВФ завершится, к этому времени нужно иметь весь инструментарий. Во-первых, это сложившаяся экономика, у которой есть собственный ресурс. Во-вторых, внешнее финансирование на выгодных условиях. Пока мы работаем с МВФ, наши рейтинги улучшаются, и через 2 года мы сможем выходить на рынок внешних заимствований и привлекать средства по конкурентным ставкам".

Кристина Болотова

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