ЕБРР инвестирует в реформирование украинского финсектора

ЕБРР предоставит помощь для создания внешнего проектного офиса по поддержке реформы финансового сектора в Украине

Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят финансовую поддержку для создания и обеспечения работы внешнего проектного офиса по поддержке реформы финансового сектора в Украине. Об этом рассказал директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, пишет FinClub.



"Аналогичные офисы уже были созданы и успешно функционируют в некоторых министерствах", - отметил он.



Основными направлениями работы внешнего проектного офиса станут проекты в таких сферах, как: стратегическое планирование в рамках трансформации регуляторов финсектора; восстановление кредитования, в том числе внедрение эффективных механизмов защиты прав кредиторов и работы с проблемными активами; развитие финтех-рынка; повышение финансовой осведомленности населения Украины; повышение защиты прав потребителей финансовых услуг; совершенствование корпоративного управления участников финансового сектора; развитие инфраструктуры финансового сектора; усиление координации между регуляторами финансового сектора.



Конкурсный отбор внешнего проектного офиса по поддержке реформ финансового сектора начался 13 марта этого года и продлится две недели. Отбор менеджеров для реализации проектов на рынке капитала начнется позже.



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