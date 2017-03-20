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ЕБРР инвестирует в реформирование украинского финсектора

20.03.2017 14:55
ЕБРР предоставит помощь для создания внешнего проектного офиса по поддержке реформы финансового сектора в Украине
Фото: cbw.ge

Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят финансовую поддержку для создания и обеспечения работы внешнего проектного офиса по поддержке реформы финансового сектора в Украине. Об этом рассказал директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, пишет FinClub.

"Аналогичные офисы уже были созданы и успешно функционируют в некоторых министерствах", - отметил он.

Основными направлениями работы внешнего проектного офиса станут проекты в таких сферах, как: стратегическое планирование в рамках трансформации регуляторов финсектора; восстановление кредитования, в том числе внедрение эффективных механизмов защиты прав кредиторов и работы с проблемными активами; развитие финтех-рынка; повышение финансовой осведомленности населения Украины; повышение защиты прав потребителей финансовых услуг; совершенствование корпоративного управления участников финансового сектора; развитие инфраструктуры финансового сектора; усиление координации между регуляторами финансового сектора.

Конкурсный отбор внешнего проектного офиса по поддержке реформ финансового сектора начался 13 марта этого года и продлится две недели. Отбор менеджеров для реализации проектов на рынке капитала начнется позже.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕБРР
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