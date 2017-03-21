Киев попал в десятку самых дешевых городов мира
Киев опустился со 118 на 124 место в рейтинге стоимости жизни в городах мира. Об этом сказано в исследовании Worldwide Cost of Living 2017.
На первом месте в рейтинге самых дорогих городов мира расположился Сингапур, за ним идет Гонконг, на третьем месте - Цюрих. Четвертое и пятое место заняли Токио и Осака. В десятке самых дорогих городов также Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.
Согласно исследованию, самыми дешевыми городами для жизни стали Алма-Ата, Лагос, Бангалор, Карачи, Алжир, Ченнаи и Мумбаи, Киев, Бухарест, а также Нью-Дели.
Исследование проводится агентством Economist Intelligence Unit (EIU) дважды в год. Оно основано на сравнении 400 отдельных цен на 160 видов товаров и услуг.
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