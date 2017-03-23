В Минфине не видят юридических оснований для увольнения Насирова

Министр Александр Данилюк убежден, что в ГФС на смену Насирову должнв прийти новая команда

В Министерстве финансов пока не видят юридической возможности уволить главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и его команду. Об этом рассказал глава ведомства Александр Данилюк, пишет Новое время.



Сейчас обязанности главы ГФС исполняет заместитель Насирова Мирослав Продан.



По словам Александра Данилюка, министр пытался уволить своего подчиненного еще до открытия уголовного производства. "Я как раз пошел цивилизованным путем. Я подал в Кабинет министров заявление на дисциплинарное взыскание к Насирову, следствием которого должно было быть увольнение. На тот момент количество нарушений просто превысило уровень терпимости", - сказал глава министерства.



Но НАБУ и САП задержали Романа Насирова 3 марта по подозрению в участии в "газовых схемах" беглого депутата Александра Онищенко.



"Как только появится юридическая возможность поменять руководство ГФС, необходимо будет проводить конкурсы. Причем конкурсы на все должности - и руководителя, и заместителей. Это должна быть новая команда", - уверен Данилюк.



20 марта Насиров сообщил, что сдал Миграционной службе документы, дающие ему право на выезд из Украины.



Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что глава ГФС, согласно постановлению суда, обязан сдать на хранение в ГМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в страну.

Согласно заявлению представителя САП, у Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.