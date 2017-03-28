Куренной оставит пост главы пенсионного фонда НБУ

Олег Куренной уходит с поста директора департамента по управлению пенсионным фондом НБУ

С 28 марта Олег Куринной завершает работу на посту директора департамента по управлению деятельностью Корпоративного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Национального банка Украины (НБУ). Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Куренной занимал эту должность с декабря 2014 года.



Исполнять обязанности директора департамента по управлению деятельностью Корпоративного НПФ НБУ будет заместитель директора соответствующего департамента Сергей Козаченко.



Козаченко присоединился к команде Нацбанка в ноябре 2014 года. Он входил в топ-менеджмент Дельта Банка, Укрсоцбанка, УкрСиббанка и банка ING.



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