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Данилюк: Реформа ГФС вроде идет, но мало что меняется

04.03.2017 11:40
Глава Минфина утверждает, что программа реформирования службы выполняется, но пока только формально, а на деле мало что меняется
Александр Данилюк

Изменения в работе Государственной фискальной службы только формальные и серьезных изменений в ее работе нет. Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в интервью zn.ua.

ГФС реформируется в рамках программы, согласованной с МВФ.

По словам Данилюка, на первой встрече с технической миссией МВФ он узнал, что формально реформа почти выполнена. 

"Я прекрасно понимаю, как легко фальсифицировать изменения, подгоняя их под нужный процент выполнения и ничего не меняя по сути. (...) В итоге реформа ГФС вроде как идет, но мало что меняется. Этой службе необходима очень серьезная встряска", - говорит министр. 

Глава Минфина отметил, что формально выполнено почти все, что было в программе МВФ по налоговому блоку 

"Пока, к сожалению, все реализовывается формально. Я пытаюсь найти другие инструменты", - сказал Данилюк. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
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