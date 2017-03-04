Данилюк: Реформа ГФС вроде идет, но мало что меняется

Глава Минфина утверждает, что программа реформирования службы выполняется, но пока только формально, а на деле мало что меняется

Александр Данилюк

Изменения в работе Государственной фискальной службы только формальные и серьезных изменений в ее работе нет. Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в интервью zn.ua.



ГФС реформируется в рамках программы, согласованной с МВФ.



По словам Данилюка, на первой встрече с технической миссией МВФ он узнал, что формально реформа почти выполнена.



"Я прекрасно понимаю, как легко фальсифицировать изменения, подгоняя их под нужный процент выполнения и ничего не меняя по сути. (...) В итоге реформа ГФС вроде как идет, но мало что меняется. Этой службе необходима очень серьезная встряска", - говорит министр.



Глава Минфина отметил, что формально выполнено почти все, что было в программе МВФ по налоговому блоку



"Пока, к сожалению, все реализовывается формально. Я пытаюсь найти другие инструменты", - сказал Данилюк.



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