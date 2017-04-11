НБУ намерен купить у банков до $50 млн
Национальный банк Украины (НБУ) объявил аукцион по покупке на межбанковском валютном рынке до $50 млн.
Как сообщает НБУ на официальном сайте, конкурентные заявки на участие в аукционе принимаются до 11:30.
По состоянию на 10:30 на межбанковском рынке было заключено шесть сделок на общую сумму 3,6 млн, при этом средневзвешенный курс составил 26,8778 грн/долл.
Вчера, 10 апреля, регулятор купил у банков $25,7 млн. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,9467 грн/долл.
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