МВФ прогнозирует рост ВВП еврозоны на 1,7% в 2017 году

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту экономики еврозоны на этот год

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП еврозоны до 1,7% в этом году. Ранее прогнозировался рост на уровне 1,6%. Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ World Economic Outlook.



МВФ также отмечает улучшение перспектив Японии благодаря восстановлению мировой обрабатывающей промышленности и торговли, которое началось во второй половине 2016 года.



Прогноз по росту ВВП на текущий год повышен на 0,1 процентного пункта для Германии, Франции и Италии - до 1,6%, 1,4%, 0,8%, соответственно. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Испании на 0,3 процентного пункта - до 2,6%.



Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в этом году на 25 при инфляции в 10%.



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