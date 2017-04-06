Инфографика:Инфографика: На что жалуется украинский бизнес
Украинский бизнес чаще всего жалуется на налоговиков и органы самоуправления. Об этом идет речь в отчете Совета бизнес-омбудсмена за 2016 год. Среди госорганов, которые создают предпринимателям больше всего преград - Фискальная служба, местное самоуправление, Национальная полиция, Прокуратура и Министерство юстиции. "Безусловным источником проблем для украинского делового климата остаются вопросы администрирование налогов, коррупция на низших, средних и высших звеньях управление налоговыми администрациями, уголовные производства в отношении предпринимателей со стороны фискальных органов", - говорится в отчете.
В 2016 году Совет бизнес-омбудсмена получил от предпринимателей 868 обращений и по 603 из них провел расследование, что на 11% больше, чем в 2015 году. Почти половина всех жалоб касались налоговых вопросов: проверок налоговой, задержек с возвращением НДС, уголовных производств со стороны ГФС, электронного администрирования. Количество налоговых жалоб выросло на 13% по сравнению с 2015 годом и составило 49% от всех полученных в 2016 году обращений против 36% в 2015 году.
Препятствуют бизнесу также недостатки нормативно-правовой базы, действия регуляторов, таможенные процедуры. Проблемы с органами местного управления у компаний возникают в основном вопросах выделения земли, при получении различных разрешений. На СБУ жалуются из-за процессуальных злоупотреблений, коррупции. Ситуация в 2016 году мало чем отличается от 2015-го. По данным СБО, два года назад предпринимателям также мешала налоговая, местные власти, Министерство юстиции и Прокуратура. В то же время, бизнес-омбудсмен зафиксировал положительных тенденций - это налаживание диалога с Фискальной службой и Министерством юстиции, что помогло организации решить ряд сложных вопросов жалобщиков.
В Совет бизнес-омбудсмена в основном обращается украинский малый и средний бизнес.Самые активные жалобщики из крупных регионов Украины - Киева и Киевской области, Днепра, Одессы, Львова, Харькова. Меньше всего обращений поступило из Винницкой области и Крыма.
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