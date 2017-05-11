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На реимбурсацию лекарств выделят дополнительно 250 млн грн

11.05.2017 12:28
Глава правительства заявил, что Кабмин хочет увеличить финансирование реимбурсации лекарств на 250 млн грн
Владимир Гройсман

Кабинет министров Украины дополнительно выделит 250 млн грн на программу Доступные лекарства (программа по возмещению лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа (инсулинонезависимый диабет) и бронхиальной астмы. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"В изменениях в бюджет, которые мы будем подавать в ближайшее время в парламент, мы предусматриваем увеличение финансирования программы на 250 миллионов гривень. Этого будет, по нашим прогнозам, достаточно до конца текущего года", - сказал он.

Премьер также сообщил, что Кабмин намерен расширить перечень подлежащих реимбурсации лекарств.

Гройсман напомнил, что программа была введена с 1 апреля 2017 года, и по результатам мониторинга есть жалобы на неполный ассортимент лекарств, дефицит лекарств. Например, проблема с ассортиментом есть в Чернигове, Сумах, Одессе.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, Гройсман
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