На реимбурсацию лекарств выделят дополнительно 250 млн грн
Кабинет министров Украины дополнительно выделит 250 млн грн на программу Доступные лекарства (программа по возмещению лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа (инсулинонезависимый диабет) и бронхиальной астмы. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
"В изменениях в бюджет, которые мы будем подавать в ближайшее время в парламент, мы предусматриваем увеличение финансирования программы на 250 миллионов гривень. Этого будет, по нашим прогнозам, достаточно до конца текущего года", - сказал он.
Премьер также сообщил, что Кабмин намерен расширить перечень подлежащих реимбурсации лекарств.
Гройсман напомнил, что программа была введена с 1 апреля 2017 года, и по результатам мониторинга есть жалобы на неполный ассортимент лекарств, дефицит лекарств. Например, проблема с ассортиментом есть в Чернигове, Сумах, Одессе.
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