Проект пенсионной реформы нужно доработать - Розенко
Правительственный проект пенсионной реформы нуждается в существенной доработке. Об этом сообщил сегодня, 29 мая, вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет УНИАН.
"Полторы недели назад была публичная презентация пенсионной реформы. Очевидно, что сегодня все мы видим, ни для кого не секрет, что к этому варианту пенсионной реформы есть очень много замечаний, в том числе у министров, у народных депутатов, у экспертов, специалистов. Я считаю, что проект пенсионной реформы должен быть существенно доработан", - сказал министр.
Розенко отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, которые еще не видели варианта пенсионной реформы. По мнению вице-премьера, пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной. "Я хотел бы увидеть будущее пенсионной системы, потому что, на мой взгляд, законсервировать солидарную систему и навести там порядок - этого мало", - сказал он.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Проект пенсионной реформы нужно доработать - Розенко 18:38
- НБУ о новой купюре в тысячу гривень: Это гостайна 15:58
- Задолженность по зарплате в Украине превысила 2,1 млрд грн 13:29
- Минфин рассекретит условия реструктуризации $23 млрд долгов 10:58
- Глобальный прогноз: повышение пенсионного возраста неизбежно 09:35
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6879
-
5588
-
4232
-
4142
-
3103