Проект пенсионной реформы нужно доработать - Розенко

Правительственный проект пенсионной реформы нужно доработать, отмечает вице-премьер

Правительственный проект пенсионной реформы нуждается в существенной доработке. Об этом сообщил сегодня, 29 мая, вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет УНИАН.



"Полторы недели назад была публичная презентация пенсионной реформы. Очевидно, что сегодня все мы видим, ни для кого не секрет, что к этому варианту пенсионной реформы есть очень много замечаний, в том числе у министров, у народных депутатов, у экспертов, специалистов. Я считаю, что проект пенсионной реформы должен быть существенно доработан", - сказал министр.



Розенко отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, которые еще не видели варианта пенсионной реформы. По мнению вице-премьера, пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной. "Я хотел бы увидеть будущее пенсионной системы, потому что, на мой взгляд, законсервировать солидарную систему и навести там порядок - этого мало", - сказал он.



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