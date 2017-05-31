Налоговые накладные проверяют на предмет фиктивного НДС
Государственная фискальная служба проверяет налоговые накладные на предмет фиктивного НДС. За месяц сумму возможного фиктивного НДС удалось сократить на 700 млн грн. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом на заседании правительства сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.
Продан напомнил, что с 1 апреля в тестовом режиме действует механизм автоматического возмещения НДС, который позволяет анализировать налоговые накладные риски.
"Полноценно система блокирования налоговых накладных с признаками фиктивности заработает с 1 июля. Сейчас тестовый режим не останавливает регистрацию налоговых накладных, но уже есть динамика сокращения возможного фиктивного НДС. Если в марте объем возможного фиктивного НДС составил почти 980 млн грн, то в апреле, после введения новой системы, уже 291 млн грн", - сказал он.
Продан также подчеркнул, что новые условия регистрации накладных исключают возможность вмешательства в ручном режиме.
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил Продану передавать информацию по фиктивному НДС в МВД.
"Поехали прямо отсюда ко мне, я возьму от вас заявление и наконец начнем этих людей арестовывать. У нас вертолетов хватит. Это не шутка. Если у нас есть такая аналитика - это нужно делать", - сказал он.
Премьер Владимир Гройсман заявил, что он настаивает на том, чтобы информация по таким субъектам предпринимательства была передана в МВД.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7296
-
7214
-
5906
-
5791
-
5678