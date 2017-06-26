Отсутствие средств в казне полезно - министр финансов РФ
Чем меньше средств в казне, тем проще правительству включить свои творческие возможности. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.
"Начинаешь думать: где найти? Тут и обнаруживаются интересные варианты, позволяющие вписываться в те бюджеты, которые есть. Когда денег столько, что куры не клюют, любой сможет работать, а попробуй решить задачи при ограниченных ресурсах!", - сказал он.
Силуанов также ответил на вопросы об отношениях российского финансового ведомства с Чеченской Республикой. Он пояснил, что, в отличие от других регионов, финансовая помощь Чечне рассчитывается по расходам.
"На 2017-й в рамках работы по оптимизации расходов сумму дотаций для Чечни дополнительно срезали на тот же процент, что и остальным субъектам Федерации. Глава республики Рамзан Кадыров увидел несправедливость по отношению к Чечне и стал критиковать Минфин", - заявил министр финансов страны-агрессора.
В октябре прошлого года при обсуждении бюджета Кадыров назвал предложение Минфина сократить бюджет республики неприемлемым.
Месяц назад Силуанов сообщил, что Резервный фонд РФ в 2017 году будет истрачен полностью. После этого начнет использоваться Фонд национального благосостояния.
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