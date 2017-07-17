На полиграфкомбинате во Львове печатали поддельные доллары: фото
В Тернопольской области сотрудники СБУ разоблачили группу фальшивомонетчиков, которая изготовляла и сбывала фальшивую валюту в особо крупных размерах.
Как сообщает пресс-служба СБУ, высококачественную печать банкнот номиналом $100 и $50 фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. По данным издания "20 хвилин", доллары печатали на полиграфкомбинате во Львове.
Подделки содержали защитные элементы, которые отображались даже под ультрафиолетовым светом.
Оперативники Тернопольского управления СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали двух организаторов группировки при изготовлении очередной партии поддельной наличности.
Проведено 15 обысков в квартирах и офисах подозреваемых. Изъяты банкноты с признаками подделки, а также оборудование и расходные материалы для изготовления фальшивок: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр, компьютерная техника.
На станки и оборудование полиграфкомбината, которые использовались фальшивомонетчиками, наложен арест.
По предварительной оценке специалистов, удалось предотвратить попаданию в открытый оборот валюты на $6 млн.
Открыто уголовное производство.
- На полиграфкомбинате во Львове печатали поддельные доллары: фото 08:52
- США и Канада договорились усовершенствовать соглашение NAFTA 16:26
- Данилюк сообщил о вмешательстве при внесении изменений в бюджет 15:35
- Верховная Рада одобрила пенсионную реформу Кабмина 20:36
- Верховная Рада увеличила доходы госбюджета 17:26
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
3760
-
3465
-
3395
-
2846
-
2787
- Рожкова: В залоге НБУ есть личные поручительства Коломойского вчера 17:30
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 9 копеек вчера 17:23
- Замглавы НБУ рассказала, чем бы обернулась ликвидация ПриватБанка вчера 16:18
- Осовременивание пенсий продлится до 2021 года – Рева вчера 15:44
- Биткоин падает, капитализация криптовалют снизилась в 2 раза вчера 14:54