Выход на ICO: роль аудитора

Сергей Полищук о криптоэкономике и эволюции рынка финансовых услуг

IPО - один из важнейших этапов жизни корпорации. Под этой аббревиатурой скрывается сложный процесс выхода частной компании на фондовый рынок с новыми акциями для привлечения инвестиций. Это достаточно долгая и затратная процедура из-за колоссального груза новых требований к публичной компании.

Классическая процедура IPO включает в себя три основных этапа: подготовка к IPO (диагностика компании и план подготовки), IPO (выход на биржу) и жизнь после IPO. На всех этапах ответственны за успех специалисты различных областей. В первом и сложнейшем этапе IPO ключевая роль отведена процедуре аудита.

Сходства и различия



Несмотря на номинальность роли аудитора в подготовки компании к IPO, процесс занимает минимум несколько месяцев. Аудитору необходимо подтвердить достоверность финансовой отчетности эмитента в информационном меморандуме и проспекте эмиссии за последние три года операционой деятельности компании.

Почему без него нельзя обойтись? Задача успешного IPO - реализовать акции новому кругу потенциальных инвесторов. Только аудиторская проверка позволяет оценить реальное состояние компании.

Аудитор выполняет функцию подушки безопасности для потенциального инвестора.

ICO (Initial Coin Offering) упрощенно можно назвать размещением криптоакций компании (токенов). Сугубо экономически ICO, как IPO, выступает инструментом привлечения финансов для конкретного проекта. Из этих двух инструментов IPO считается более привычной формой сбора средств с преумножением экономических активов в будующем. Инвестор вкладывает деньги, чтобы вернуть их с прибылью. Однако тут есть существенный недостаток. Для такой процедуры компания должна выйти на биржу, а инвестор - обратится к финансовому посреднику.



ICO позволяет проекту и инвестору скооперироваться без прохождения долгих процедур. Его суть в применении IPO на нерегулируемой территории криптоэкономики. Если в ходе IPO компания продает на бирже свои акции, то посредством ICO стартап продает свои токены, которые позже обращаются на бирже, как криптовалюта.

Важное отличие токена от акции - отсутствие права на долю в компании.

На фондовом рынке есть свои легенды - Лондонская биржа, Уолл-стрит. На рынке ICO существуют такие титаны как Ethereum (Эфир). В 2014 году состоялась первая эмиссия токенов эфира, в ходе ICO было собрано $18 млн. Сейчас же капитализация валюты дошла до $4.6 млрд.

Только в 2014 году для реализации проектов был собран $31 млн, в 2016-м этот показатель увеличился в семь раз.







Несмотря на такой успех стоит отметить, что рынок токенов находится в стадии развития и только набивает первые шишки. Реальные и серьезные проекты часто соседствуют с бесплодными и мошенническими. Нельзя забывать, что почти все проекты собирают средства в криптовалюте, способов регулирования и страхования которой пока нет.



Важный вопрос для любого инвестора криптосреды - как отличить реальный проект от мошенников. Для решения проблемы пока делаются только первые шаги. Появились первые рейтинговые агентства, которые анализируют перспективы проекта, выходящего на ICO. Однако механизмов системной оценки и анализа данных проектов блокчейн-технологии еще нет. Агентства анализируют технические характеристики платформы, бизнес-модель, команду и многие другие факторы. Но эта информация дает лишь поверхностное понимание ситуации.



Для подстраховки инвестиций в токены создан так называемый Multisig кошелек. По своей сути инструмент подобен поэтапному финансированию. Средства инвестора сначала переводятся не компании, а на определенный счет, откуда они порционно идут компании для реализации определенного этапа проекта. И только после его выполнения поступает следующий транш.



Эти технологии несовершенны, но это первые шаги в попытке обеспечить безопасность ICO.



Место аудитора



ICO и IPO имеют одну цель, но применяются к ним разные требования. Поэтому процедура ICO выглядит проще и дешевле. Ее также можно разделить на три этапа: предварительный, ICO и жизнь компании после.



На первом этапе команде необходимо сформировать бизнес-модель, суть проекта, подсчитать необходимые финансовые потребности. Если есть - описать готовые достижения, и включть все это в White papers (основные документы). Это чем-то похоже на виртуальный поиск бизнес-ангелов и, по сути, не требует заключения аудиторской компании. Также ICO сможет приблизить венчурное финансирование стартапов, которое ранее требовало в команде как минимум бухгалтера.

Как здесь может пригодиться аудит? При выходе на ICO, компании не имеют стандартизированной финансовой отчетности, традиционному аудиту будет просто нечего анализировать. Поэтому сама процедура аудита будет трансформироваться.

Вероятными объектами анализа для аудиторских компаний, решивших занять эту нишу в криптоэкономике, будут бизнес-модель, техническая составляющая проекта, опыт членов команды и другие нефинансовые показатели. Уже можно уверенно говорить о роли инжиниринга маркетинговых и консалтинговых услуг в структуре "крипто-аудита".

Велика вероятность симбиоза аудиторских компаний и рейтинговых агентств при подготовке к ICO компании.

Технологический прогресс опережает все сферы деятельности человека. Многие услуги уже остались позади эволюции и нуждаются в трансформации. Несмотря на то, что технологии стремительно развиваются, лучшие специалисты в сфере учета и аудита только думают над инструментами реализации технологий в их сферах.

Аудиторские компании вынуждены обслуживать ряд операций, в существование которых нельзя было поверить еще пару лет назад. Чтобы выполннить ранее невыполнимые миссии, этой сфере нужны кардинальные изменения. ICO это только один кирпич большого дома криптоэкономики, который придется упорядочить аудиторам.

Сергей Полищук, управляющий партнер Juscutum Audit



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.