За первое полугодие резервы НБУ выросли на 16%

На 1 июля 2017 международные резервы Украины составили $17,97 млрд

Международные резервы Украины на 1 июля 2017 составили $17,97 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. Таким образом, за первое полугодие 2017 года они выросли на 16%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальной странице в Facebook.



В частности, по итогам июня рост составил 2%, отмечает НБУ.



"Благоприятная ситуация на внешних рынках позволила Национальному банку и в дальнейшем покупать валюту для пополнения международных резервов, не создавая при этом помех для укрепления гривни", - сообщает регулятор.



Объем чистой покупки валюты Национальным банком в прошлом месяце составил $300,2 млн.



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