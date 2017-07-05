За первое полугодие резервы НБУ выросли на 16%
Международные резервы Украины на 1 июля 2017 составили $17,97 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. Таким образом, за первое полугодие 2017 года они выросли на 16%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальной странице в Facebook.
В частности, по итогам июня рост составил 2%, отмечает НБУ.
"Благоприятная ситуация на внешних рынках позволила Национальному банку и в дальнейшем покупать валюту для пополнения международных резервов, не создавая при этом помех для укрепления гривни", - сообщает регулятор.
Объем чистой покупки валюты Национальным банком в прошлом месяце составил $300,2 млн.
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