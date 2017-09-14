"План Маршалла" предусматривает выделение Украине €5 млрд в год
"План Маршалла для Украины" в среднесрочной перспективе предусматривает выделение по €5 млрд в год. Об этом сообщил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.
"По подсчетам экспертов, €5 млрд инвестиций в экономику в год обеспечат Украине рост экономики на 6-8% годовых", - подчеркнул Кубилюс. Он добавил, что по инициативе литовских коллег именно такие объемы финансирования взятые в расчет "Плана Маршалла".
По словам вице-премьера и министра экономического развития и торговли Степана Кубива, план предусматривает инвестиции в реальный сектор - инфраструктуру и агробизнес - а также кредитные инструменты для малого и среднего бизнеса. "Важно, что План предусматривает создание кредитного пула с низкими процентными ставками для малого и среднего бизнеса", - отметил Кубив.
Как сообщает Укринформ, Кубилюс объяснил, что план станет промежуточным инструментом для мотивации реформирования экономики на то время, пока Украина не получит членство в Евросоюзе (ЕС).
"Увы, насколько мы сейчас знаем, будучи членом Европейского союза, всю ситуацию в ЕС, который все еще переживает некоторые глубокие проблемы: Brexit, беженцы и тому подобное, пока что мы не видим, чтобы Украине и другим государствам Восточного партнерства в ближайшее время предложили перпективу членства в ЕС. Мы эту реальность понимаем. Мы боремся за то, чтобы Украина и другие страны Восточного партнерства как можно быстрее получили как раз вот такую перспективу", - сказал Кубилюс.
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