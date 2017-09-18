Проект госбюджета: к концу 2018 года курс доллара превысит 30 грн
Прогнозный среднегодовой курс в проекте госбюджета-2018 составляет 29,3 грн/долл, курс на конец года - 30,1 грн/долл. Проект госбюджета-2018 сегодня опубликовали на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2019 года составит 1,999 трлн грн, или 61,5% ВВП, гарантированный госдолг - 747,55 млн грн, а суммарный госдолг - 84,6% ВВП.
Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что проект бюджета основан на прогнозе среднегодового курса 29,3 грн/долл.
Госбюджет-2017 был составлен с учетом среднегодового курса 27,2 грн/долл и курса на конец года 27,8 грн/долл.
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